Les Gens d’Ere: une soirée le jeudi en guise d’apéro

Le festival des Gens d’Ere débute officiellement le vendredi 28 juillet, mais histoire de vous plonger dans l’ambiance du week-end, les organisateurs ont décidé de prolonger le plaisir avec une soirée le jeudi totalement gratuite. Vous retrouverez Afterwork avec Zénith et enfin, Laurent et Stéphane Baert. « Zenith inaugurera la scène musicale et les DJs mythiques de notre région, Laurent et Stéphane Baert, seront fin prêts pour vous proposer une première soirée au top », renseignent les organisateurs.

Tickets & PASS sur https://www.lesgensdere.be