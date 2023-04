À Dolhain, l’école Notre-Dame dispose enfin de nouveaux locaux: elle avait eu 1 m 80 d’eau lors des inondations!

Depuis, c’était la débrouille. « Ce n’était pas facile pendant 1 an et demi, c’était du camping. Les maternelles étaient par exemple à l’étage avec un WC chimique de caravane », explique le directeur Laurent Hoffer.

Après les inondations, une demi-école a été fermée. Tous les enfants ont été placés dans de petits locaux à l’étage et un ancien appartement du concierge a accueilli le secrétariat et la salle des profs. Un conteneur a aussi été loué pour placer les élèves.

Mais c’est de l’histoire ancienne. La première partie des travaux vient de s’achever et presque deux tiers des enfants ont pu découvrir leurs nouvelles classes entièrement rénovées et repensées de manière plus fonctionnelle. Une salle polyvalente, une nouvelle école maternelle et deux classes primaires sont terminées.

La phase deux démarrera en mai. Elle durera un an – un an et demi et permettra de rénover deux classes, un bureau, une salle de profs et des sanitaires, ainsi que d’aménager les espaces extérieurs et la ferme pédagogique.

L’école a été bien remboursée de la part des assurances, ce qui lui a permis de financer ces rénovations. Elle avait de toute façon le projet de réaménager ses locaux, donc avait aussi des fonds propres à disposition.

« Nous avons fait les travaux en repensant l’école complètement pour qu’elle soit plus fonctionnelle en aménageant de grandes classes primaires et en créant une école maternelle entièrement repensée afin de favoriser une dynamique d’école verticale. Nous avons aussi équipé tous les locaux de nouveau mobilier et du matériel informatique dernière génération », termine le directeur.