Les employés du Delhaize, situé aux Bastions à Tournai, continuent à manifester leur mécontentement malgré la réouverture forcée: «Nous sommes convaincus que notre bataille n’est pas perdue»

Depuis quelques jours, le magasin Delhaize, situé aux Bastions à Tournai, a été contraint de rouvrir ses portes. Ce samedi matin, la direction du supermarché et des huissiers étaient présents dès 7h30 pour ouvrir le commerce. Et ce, malgré le désaccord du personnel. Ce dernier continue à monter ses actions de grève, les employés sont amassés devant l’entrée, sans y bloquer l’accès.

« Cette ouverture est évidemment contre la volonté du personnel », précise Erika Gevaert, employée chez Delhaize et déléguée SETCa pour la Wallonie picarde. « Les huissiers ont été envoyés dans tous les magasins. Pour ne pas avoir d’astreinte, on a décidé de ne pas fermer. Par contre, le personnel reste en grève et n’est pas décidé à se laisser faire. On veut simplement montrer notre désaccord vis-à-vis de la direction. »