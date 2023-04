«Mask Singer»: voici les premiers éliminés!

Difficile à croire et pourtant « Mask Singer » est déjà de retour pour sa cinquième saison sur TF1. Ce vendredi 14 avril, la chaîne française dévoilait le tout nouveau numéro de son émission rapidement devenue culte. Nouveaux personnages, nouveaux enquêteurs, nouveaux bonus, de quoi redonner à coup de boost à « Mask Singer. »

de videos

Lire aussi «On était à la renverse»: Michèle Bernier et Elodie Frégé commentent le casting de la saison 5 de «Mask Singer»

Kev Adams, présent depuis la première saison, et Jeff Panacloc ont été rejoints par deux nouvelles têtes : la chanteuse Élodie Frégé et la comédienne Michèle Bernier. Très à l’aise et bien décidées à démasquer les célébrités, les deux stars ont rapidement pris leur marque.