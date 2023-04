Six projets de chez nous retenus pour favoriser le «Made in Wallonia» dans l’assiette: ils se partagent 4,58 millions€

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Wallonie importe beaucoup trop d’aliments : 83 % des fruits et légumes et 67 % des céréales. L’enjeu est donc de relocaliser tout ce qui est production et transformation, pour avoir davantage de « Made in Wallonia » dans nos assiettes. Retrouver une souveraineté alimentaire permettrait au territoire d’être mieux armé en cas de crises, tout en favorisant une approche plus durable.

À cette fin, le gouvernement wallon a débloqué 45 millions d’euros pour soutenir 57 projets, issus de trois appels à projets. Parmi eux, six projets issus de la région verviétoise ont été retenus. Ils permettront en outre le développement de nouvelles filières : un pôle fromager, une centrale de distribution de fruits et légumes, une malterie, le développement d’une filière de noisettes locale… et plusieurs outils de transformation et de valorisation des produits bios.