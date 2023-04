«Jane»: cette série pour enfants Apple TV+ plaira aux amoureux de la nature

La plateforme de streaming d’Apple propose une sympathique série mêlant aventure, nature et imagination.

Inspirée des missions du Dr Jane Goodall, première femme à avoir vécu parmi les primates, cette série didactique et engagée est une petite merveille. Destinée à un jeune public, elle explore l’imagination débordante d’une enfant qui n’aspire qu’à sauver ours polaires, baleines, chauves-souris et autres animaux en voie de disparition.

À chaque épisode son espèce menacée. Un voyage fort de ses effets visuels enchanteurs, et d’un important message de préservation. Car comme le disait Jane Goodall : « Il n’y a qu’en comprenant que nous nous intéresserons. Il n’y a qu’en nous intéressant que nous aiderons. Il n’y a qu’en aidant que nous les sauverons. »