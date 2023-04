Véritable drame en France: un père se suicide avec son enfant de 4 ans

Alors que la maman d’un petit garçon de 4 ans allait le récupérer chez son père, elle n’a trouvé personne au domicile de son ex-conjoint. L’homme ayant des tendances suicidaires, la mère s’est inquiétée et a alerté les gendarmes.

Voiture incendiéeC’est dans la soirée que les forces de l’ordre ont retrouvé la voiture du papa entièrement calcinée, avec lui et son fils à l’intérieur.Le parquet a ouvert une information judiciaire et l’autopsie des corps devrait avoir lieu dans la semaine afin de connaître les causes exactes des deux décès.