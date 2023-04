Pas de gros débordements lors de Standard-Charleroi mais... des rats morts jetés par des «supporters» carolos sur des supporters liégeois! (photos)

Quelque 240 policiers étaient mobilisés pour l’occasion, dont une vingtaine de policiers carolos, en plus des spotters, qui étaient présents pour encadrer les 1.300 supporters des Zèbres attendus à Sclessin.

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi de ce vendredi soir avait été classé « à très hauts risques » par les autorités. Une réunion s’était d’ailleurs tenue en début de semaine à l’Hôtel de Ville de Liège avec des représentants locaux, la police de Liège mais aussi les deux services de sécurité des clubs ainsi que la police de Charleroi.

Lors de l’après match, étant donné le passif entre les deux clubs, les supporters se sont adonnés à quelques jets de pétards et de fusées à la sortie des tribunes, du côté de la T4. C’est à cet endroit que les supporters adverses sortent du stade pour rejoindre leur car.

Un début d’incendie

A la police de Liège, on nous explique qu’une fusée a provoqué un début d’incendie sur une « bawete » installée à l’intérieur du stade. Mais tout a été réglé très rapidement par les pompiers. Pour le reste, et malgré des séances de provocation intense, les cars sont repartis sans encombre, et sans blessés.

Des rats morts jetés

Un incident est néanmoins venu entâcher la soirée. Des supporters de Charleroi ont en effet jeté des rats morts en direction de la tribune 2 du stade. « Il n’est pas question d’un ou deux rats, mais facilement d’une douzaine », peut-on lire sur plusieurs posts sur les réseaux sociaux.

Les supporters carolos surnomment en effet leurs homologues liégeois « les rats » (...). Ils avaient d’ailleurs, en tribune, dérouler une grande banderole « dératisation ». Du très haut niveau...

