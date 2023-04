Michael tente d’aider une accompagnatrice SNCB victime d’attouchements avant d’être violemment roué de coups dans le train vers Mouscron: «Je n’ai pas hésité une seconde avant d’aider la jeune femme»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un malheureux événement dont Michael se serait bien passé. Alors qu’il revenait d’une manifestation en France, à la suite de la réforme des retraites, le citoyen mouscronnois venait de prendre place dans le train à la gare de Lille-Flandre, vers 22h, ce vendredi soir. Le quadragénaire souhaitait simplement retourner vers la gare de Mouscron, où son véhicule était stationné.

Mais peu après le départ du train, Michael a aperçu un homme suspect. Ce dernier venait de s’enfermer dans les toilettes et paraissait étrange. À peine arrivé à la gare de Roubaix, le protagoniste a demandé des informations à l’accompagnatrice SNCB. Il souhaitait se diriger vers Courtrai. Une chose impossible sur cette ligne. Furieux, l’individu d’environ 1m70 s’est alors emporté contre la jeune femme et l’a poussée dans son local, alors que le train était à l’arrêt et les portes ouvertes.