Le calvaire continue pour Dante Vanzeir: ses propres supporters réclament une suspension plus longue pour le joueur (photo)

Ce jeudi, on apprenait que Dante Vanzeir, l’ancien attaquant de l’Union Saint-Gilloise, passé cet hiver aux New York Red Bulls, avait été suspendu pour six matchs de Major League Soccer après avoir tenu des propos racistes lors du match contre les San Jose Earthquakes samedi passé.

Désormais, c’est au tour des supporters des Red Bulls de contester cette suspension. Ainsi, trois groupes de supporters manifesteront ce samedi soir et appellent les supporters à quitter le stade au coup d'envoi du match contre les Houston Dynamo. Ils demandent également une suspensions plus sévère.