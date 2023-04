«Queen Cleopatra» sur Netflix: la première bande-annonce fait polémique

Figure iconique de l’Histoire, la vie de la reine d’Égypte Cleopatre sera, à nouveau, adaptée en série. Prévue pour le 10 mai prochain sur la plateforme de streaming Netflix, la série documentaire « Queen Cleopatre » a pour objectif de présenter plusieurs reines du continent africain. Produite par Jada Pinkett Smith, la première saison ne pouvait se concentrer que sur la plus célèbre d’entre elles : Cleopatre VII.

Dernière reine d’Égypte et membre d’une dynastie venue de Grèce avec Alexandre le Grand, Cleopatre est pourtant présentée de couleur noire dans le documentaire. De quoi fâcher les internautes et les passionnés d’Egypte antique. Ceux-ci jugent « incohérent » le choix de l’actrice Adele James et n’ont pas hésité à faire savoir leur mécontentement sur les réseaux sociaux.