Raul, un enfant de 9 ans, battu à mort et jeté à l’eau en Flandre: son beau-père arrêté aux Pays-Bas

Le beau-père de Raul, soupçonné d’être impliqué dans la mort de l’enfant de 9 ans, a été arrêté vendredi soir par la police néerlandaise à Bakel (Pays-Bas), indique Het Laatste Nieuws.

De terribles sévices

Battu avec une ceinture et à coups de poing, arrosé d’eau glacée ou bouillante. Ce sont les terribles sévices que Raul M., 9 ans, a dû endurer à plusieurs reprises. Jusqu’à ce que son petit corps n’en puisse plus. Le petit garçon a fini par perdre connaissance et est mort.