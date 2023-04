Accident spectaculaire à Mont-sur-Marchienne: une voiture percute façade, coffret de gaz… avant de heurter une autre auto!

Pompiers, policiers et ambulanciers sont intervenus dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2h25, chaussée de Thuin à Mont-sur-Marchienne. Un accident assez impressionnant s’y est produit. La zone de police de Charleroi est intervenue. Deux véhicules sont impliqués dans l’accident, une Peugeot 308 et une Audi A3.

L’une des voitures circulait sur l’autoroute A503, mais pour une raison inconnue, son conducteur perd le contrôle du véhicule et fait un tout droit… Là, la voiture percute plusieurs poteaux de signalisation, et « décolle » sur une bordure en béton. Elle vient heurter une façade, à deux mètres de hauteur, chaussée de Thuin.

Lire aussi Une camionnette et une voiture prennent feu au Vieux Campinaire à Fleurus: les pompiers interviennent

Une deuxième voiture !

À ce moment-là, un autre véhicule arrive. Il se dirige vers Marcinelle… Et là, c’est l’accident ! L’autre véhicule qui vient de percuter la façade, le heurte. La zone de police de Charleroi est descendue sur place, elle devra déterminer les circonstances exactes de l’accident. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont procédé au nettoyage de la chaussée, et au balisage des lieux. Une ambulance a pris en charge le conducteur de la deuxième voiture, qui a été blessé.

Les services d’ORES ont été appelés car un coffret de gaz a été touché. - FVH

Lire aussi Une voiture défonce un compteur à gaz sur la chaussée de Gilly, à Châtelineau

Les services d’ORES sont également intervenus. Et pour cause : le coffret de gaz d’un riverain a été touché. Un technicien de garde d’ORES a donc été appelé après l’accident. Mais l’installation de gaz n’est pas endommagée. Les dégâts se sont limités au coffret, et l’installation en elle-même n’a pas été touchée. Le client n’a donc pas été privé de gaz…