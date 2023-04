Angèle met le feu au festival Coachella

La Belgique a le vent en poupe aux États-Unis. Un an après la performance de Stromae, c’était au tour d’Angèle de monter sur la célèbre scène du festival Coachella. En pleine tournée nord-américaine, la chanteuse est apparue une première fois ce vendredi 14 avril, et elle remontra sur scène vendredi prochain.

de videos

Lire aussi Un festival de Coachella historique avec la chanteuse belge Angèle à l’affiche

Le festival a décidé, cette année, de mettre des artistes étrangers et issus de la diversité à l’honneur. En tête d’affiche, on retrouve notamment les Blackpink, célèbre groupe de k-pop, le reggaeton Bad Bunny ou encore Frank Ocean, dont l’influence sur le R&B n’est plus à présenter. Côté francophone, la chanteuse RedCar (anciennement Christine and the queens) fera un retour après son triomphe en 2019.