La distillerie du Moulin du Loup s’installe au cœur du centre-ville de La Louvière

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’endroit, à deux pas de l’hypercentre, est assurément à rafraîchir en profondeur. Il abritait jadis le carrefour emploi formation. Mais ces 460 m² ont d’ores et déjà un tout autre aspect dans la tête de Maximilien Hayet. On connaît ce jeune artisan de 24 ans pour sa belle réussite en créant en 2020 à Trivières sa distillerie artisanale Le Moulin du Loup. Elle est d’ailleurs une des premières distilleries belges à produire des rhums 100 % belges, de la fermentation jusqu’à la mise en bouteille. Le tout, de façon artisanale, avec des alambics traditionnels en cuivre et des processus manuels, de la fermentation à l’étiquetage. Résultats, les arômes bruts d’alambic mariés avec des matières premières sélectionnées avec soin procurent un goût authentique et exceptionnel.