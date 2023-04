L’impressionnante blessure de Leroy Sané après avoir reçu un coup au visage de Sadio Mané (photos)

Le Bayern Munich affrontait Hoffenheim ce samedi en Bundesliga sans Sadio Mané dan le groupe. Et pour cause, l’attaquant sénégalais est suspendu par son club suite à sa violente dispute avec Leroy Sané en début de semaine. Après la défaite à Manchester City, Mané s’en est pris à son équipier dans les vestiaires en le frappant au visage. Une insulte raciste serait à l’origine de cet incident entre les deux hommes.

Sané était lui bien titulaire pour ce duel et tous les regards étaient tournés vers… ses lèvres. Le Bild avait en effet indiqué que l’Allemand portait les stigmates de ce coup au visage, et c’est bel et bien le cas puisqu’on peut apercevoir qu’il est blessé à la lèvre supérieure.