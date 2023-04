Plus de 8.000 participants s’élanceront ce dimanche dans les «15 km de Liège Métropole», un record!

On sentait déjà l’énorme engouement arriver il y a un mois et demi d’ici lorsque Jean-Paul Bruwier, l’organisateur des 15 km de Liège, nous indiquait que 3.000 personnes avaient déjà annoncé leur participation à l’événement : « Du jamais vu ». Et cet engouement n’a pas cessé au fil des semaines. Si bien que l’organisateur l’annonce fièrement : « On dépassera donc pour la première fois les 8.000 inscrits », se réjouit-il. « Nous avons prévu des ravitaillements pour maximum 8.500 personnes à l’arrivée, et cette barre ne devrait pas être dépassée selon les projections. »

Mega 15 km de Liège Métropole

En y regardant de plus près, une statistique saute aux yeux : près de la moitié des participants a moins de 30 ans et plus surprenant encore, ce sont les 18-30 ans qui font la différence, contrairement aux 12-18 ans dont la participation s’effondre comme le confirme France Marcoux, responsable communication des 15km : « C’est difficile à expliquer mais la participation des adolescents, avec ou sans dynamique d’école, est 2 à 3 fois moins importante par rapport à l’avant pandémie. Par contre, le nombre de jeunes adultes explose littéralement. La mobilisation de l’université de Liège et de la haute école de la province de Liège y contribue certainement, malgré une date défavorable pour les étudiants du supérieur puisqu’il s’agit du dernier jour de leur congé (de Pâques). Les moins de 30 ans sont même largement majoritaires sur le 7km (1278 pour un 978 de plus de 30 ans). Ces chiffres font des mega 15km de Liège Métropole une des courses les plus jeunes d’Europe ! »

Le plus grand événement de course à pied dans le sud du pays proposera ce dimanche un programme très complet avec quatre courses (15km, 7km, 3km et courses enfants), deux marches (21km et 6km) et deux trails (42 et 21km). « Comme chaque année, l’épreuve permet de mettre en vitrine les charmes et les richesses de la métropole liégeoise. » Au rayon sportif, les athlètes de renom Irène Tosi (lauréate 2022 du 15km), Adrien Noël (lauréat 2021 sur 15km), ainsi que Lucas Da Silva (un talent du RFCL) seront alignés sur la ligne de départ à l’esplanade des Guillemins. Sarah Acquistapace, Freddy Loncar (42km), Loic Salmin et François Jockin (21km) seront les favoris des épreuves de trail-running.