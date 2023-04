Le futur livre de Britney Spears s’annonce «brutalement honnête»

La chanteuse publiera bientôt ses mémoires. Selon la presse américaine, l’écriture serait terminée et son contenu devrait « bouleverser le monde. »

À 41 ans, Britney Spears s’apprête à publier ses mémoires. La star américaine dont on connaît le parcours chaotique s’est associée à l’auteur Sam Lansky pour un ouvrage qui devrait être « brutalement honnête » et pourrait « bouleverser le monde », selon le magazine Page Six.

de videos

Lire aussi «Les garçons ont décidé de ne plus la voir»: Britney Spears réagit aux révélations de son ex-mari

Plusieurs sources proches de la chanteuse affirment y trouver une histoire « très inspirante. » Certains parlent même déjà de best-seller, alors qu’aucune date de sortie n’a encore été annoncée. « C’est l’histoire d’un triomphe », annonce une source. « Ses moments les plus vulnérables auront leur place dans le livre. Par exemple, Spears racontera sûrement sa rupture avec Justin Timberlake, le moment où elle s’est rasé le crâne, la lutte avec sa famille et son combat pour la levée de sa tutelle. »