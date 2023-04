D1A: Eupen, atomisé 1-5 par Zulte Waregem, jouera son maintien lors de la dernière journée

Eupen a manqué l’occasion d’assurer son maintien ce samedi, concédant une lourde défaite 1-5 face à Zulte Waregem dans un duel de bas de classement. Avec ce revers, les Pandas (28 points) ne comptent plus qu’un point d’avance sur leur adversaire du jour (27 pts) et trois sur Ostende (24 pts), qui joue ce soir contre OHL. Lors de la dernière journée, Eupen se déplacera au Club de Bruges et Ostende à La Gantoise tandis que Zulte recevra le Cercle. Seuls les Pandas ont leur sort entre leurs mains.

Dès l’entame, Fila a rassuré en reprenant victorieusement un coup franc botté par Vormer (0-1, 5e). Le passeur a remis le couvert en trouvant Ndour en deuxième zone, lequel a remis à Gano qui a conclu (0-2, 28e), puis converti un nouveau coup franc de Vormer d’un enchaînement à l’entrée des six mètres (0-3, 39e) avant de se fendre d’un triplé, servi par nul autre que Vormer à l’entrée du but (0-4, 45e+2). Prevljak a marqué dès l’entame (1-4, 46e), mais Eupen n’a su poursuivre sur sa lancée. Au contraire, Vormer, après trois passes décisives, a crucifié les Pandas en fin de rencontre (1-5, 79e).