François De Smet, président de DéFI, dévoile sa charte de la gouvernance et de la transparence: «La menace du populisme est réelle» (vidéo)

Pourquoi les hommes et femmes politiques ne pensent pas plus à long terme ?

« Nous sommes très inquiets à propos de l’état des finances des entités fédéré. Si vous cumulez les dettes potentielles, nous arrivons à 50 milliards d’euros au niveau francophone. Dans un contexte où les taux remontent… et surtout qu’à partir de 2025, le mécanisme de solidarité avec la Flandre va diminuer. Tous les ingrédients sont là pour que la dette devienne insoutenable. Les francophones doivent donc revoir leur structure. A-t-on encore vraiment besoin de 89 députés francophones à Bruxelles ? On pourrait se limiter à 60. On pourrait encore mieux limiter les intercommunales en Wallonie. Nous devons donner l’exemple aux citoyens en diminuant nos propres dépenses. »

« D’abord, il faut que les élus fassent autre chose avant de venir en politique. Je vois bien que ceux qui apportent le plus dans les assemblées, sont ceux qui ont un autre vécu : commerçants, enseignants, chef d’entreprise. Nous proposons aussi que les élus ne puissent faire que trois mandats successifs, et ministres que deux fois d’affiliés. Nous devons aussi lutter contre l’entre-soi et les privilèges. Par exemple, le salaire de député est normal par rapport à la charge de travail, mais les indemnités de sorties ne se justifient peut-être pas. Il faut revoir le système si l’ex-député retrouve un job. Nous voulons aussi mieux encadrer les voyages à l’étranger des élus. »

Financement des partis: «Interdire les dépenses sur les réseaux sociaux»

Dans votre charte de la gouvernance et de la transparence, vous faites aussi des propositions sur le financement des partis ?

« Nous voulons réduire un peu les montants, mais surtout les ventiler différemment. Il faut interdire aux partis d’utiliser cet argent à des fins non-politiques comme la N-VA qui investit dans l’immobilier. Mais aussi, interdire les dépenses vers les réseaux sociaux. Aujourd’hui, le PTB dépense l’équivalent du budget annuel de DéFI en publicité Facebook. C’est un vrai danger parce que les réseaux sociaux aident à propager les messages les plus simplistes. Cela pose un problème démocratique. »

Et pour les élections ?

« Nous proposons que les partis disposent du même budget pour une campagne électorale. Les idées auraient alors plus de places. »

Doit-on aller dans la même direction que les pays scandinaves ?

« Nous devons avoir des cabinets plus petits avec moins de personnels et une administration plus forte. Nous sommes d’ailleurs pour la réduction des cabinets à 20 personnes dans les gouvernements. Nous devons nous remettre en question et, par exemple, ne pas utiliser de chauffeur si on n’en a pas besoin. Moi, je me déplace en métro et les citoyens m’interpellent, souvent surpris que je prenne le métro. »

Toute autre question, comment va DéFi en Wallonie ?

« On gouverne aujourd’hui dans une demi-douzaine de communes. Nous avons de plus en plus de membres wallons comme à Liège. Nous allons pouvoir valoriser nos bilans communaux pour la première fois. Notre volonté est évidemment, aux élections communales, d’être bien présents à Namur, Charleroi et Liège. »

Un mot sur Jean-Luc Crucke ?

« Il a fait son choix. Notre programme lui convient pourtant mieux que celui des Engagés. C’est un laïc convaincu, un régionaliste… soit l’inverse des Engagés. »

Comment s’est terminée la relation avec les Engagés ?

« Nous ne pouvions pas rejoindre un projet aussi flou sur le nationalisme flamand, la laïcité politique, le progressisme des valeurs comme la question de l’IVG. Un parti ne peut pas avoir une identité molle avec seulement un programme socio-économique. Je préfère donc rester un petit parti avec des valeurs fortes. »

V. Li.