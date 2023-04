Ecolo préconise d’accélérer la transition écologique de l’économie en Wallonie

«La transition, la transformation - un terme utilisé par Sybille Van den Hove, administratrice de la société IBA et accompagnatrice d’entreprises - ne réussira que si elle pénètre tous les secteurs», a affirmé le co-président d’Écolo, Jean-Marc Nollet, à l’issue de ce congrès tenu à l’UMons sous la houlette du député wallon Manu Disabato.

«Il faut accélérer et généraliser cette transformation», a ajouté M. Nollet en soulignant que «la Terre (et ce qu’elle peut produire comme ressources) est la limite» et non le ciel, dans une allusion au slogan «the Sky is the limit» utilisé selon lui par les «économistes classiques» et les «conservateurs».