Deux morts et cinq disparus dans des glissements de terrain au Pérou

Ils se sont produits entre jeudi et vendredi dans une communauté paysanne du district d’Atavillos Bajo dans la province de Huaral, dans la région de Lima (nord).

«Nous avons deux morts et cinq disparus à cause de glissements de terrain et d’éboulements», a déclaré à la presse le ministre de la Justice, José Tello qui s’est rendu sur place. Une femme de 65 ans figure parmi les victimes.