Encore un record pour Erling Haaland: le joueur de Manchester City égale le record de buts en une saison en Premier League (vidéo)

Manchester City n’a pas tardé pour prendre les commandes face à Leicester ce samedi lors de la 31e journée de Premier League. Sans surprise, Erling Haaland a inscrit son nom au marquoir en plantant un doublé en première période (13e et 25e minute). Et ce deuxième but, sur une passe décisive de Kevin De Bruyne, lui permet d’égaler un record.

Le Norvégien compte désormais 32 buts en Premier League, égalant ainsi le record de Mohamed Salah sur une saison de 38 matches. L’attaquant de Liverpool avait réalisé cette performance en 2017-2018, mais il devrait très bientôt perdre sa place sur le trône. Haaland a en effet encore huit matches au programme avec les Skyblues dans le championnat anglais.