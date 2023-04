Attention si vous avez fait vos courses chez Cora: ce produit est retiré des rayons!

Les personnes non allergiques ou ne présentant pas d’intolérance au gluten peuvent le consommer sans aucun risque.

Si vous présentez une intolérance ou une allergie au gluten, ne consommez pas ce produit et ramenez-le au point de vente dans lequel le produit a été acheté.

Marques : Louis, Cora et Fresh for you

Dates de péremption (DLC) : toutes les DLC

Numéro de lots : tous les numéros de lots

Nature de l’emballage : papertray (+-165g et +-150g)

Ces produits ont été distribués dans plusieurs points de vente dont Match, Intermarché Mestdagh, Delfood et Carrefour.