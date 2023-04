Bruxelles: 700 participants à la journée portes ouvertes de Brusafe, l’école des métiers de sécurité

Brusafe regroupe sur un même site quatre écoles, à savoir l’École de police, l’Institut de formation en aide médicale urgente, le Centre de formation des pompiers de Bruxelles et l’École régionale d’administration publique.

Plus de 700 personnes ont visité, samedi, à l’occasion de la deuxième édition de la journée portes ouvertes, le campus Brusafe à Haren. Celui-ci rassemble sur un même site quatre écoles qui forment aux métiers de la sécurité, de la prévention et du secours en région bruxelloise. Le nombre de visiteurs est nettement supérieur à celui de l’année dernière, s’est réjoui Kathleen Herroelen, responsable de la communication chez Brusafe.

.« Notre objectif était aujourd’hui de promouvoir les métiers de la sécurité, de la prévention et des services d’urgence », a indiqué la chargée de communication. « C’était également l’occasion de présenter les employeurs du secteur, ainsi que les opportunités de carrière et de recrutement ».

Les participants ont en effet pu visiter les stands de différents employeurs, partenaires et écoles et bénéficier d’un accompagnement dans leur recherche d’emploi ou leur parcours de formations. Ils ont également pu assister à l’une ou l’autre démonstration, notamment de motards et motardes de la police ainsi que du déploiement de la grande échelle des sapeurs-pompiers.