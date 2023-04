D1A: Ostende condamné à la relégation après sa lourde défaite contre OHL

Ostende s’est incliné contre Louvain (0-4), à l’occasion de la 33e et avant-dernière journée de Jupiler Pro League. En 17e position avec 24 points, le club côtier est mathématiquement relégué puisqu’Eupen, premier non relégable, est à 4 points à une seule journée de la fin de la saison.

Mais la rencontre a rapidement tourné au désastre. Louvain, toujours en course pour une place en playoffs 2, a imposé son rythme et a ouvert la marque via une frappe croisée de Schrijvers depuis l’entrée de la surface, bien servi en retrait par Mendyl (0-1, 22e). Quelques instants avant le repos, Opoku a transformé un corner botté par Schrijvers et dévié par Pletinckx vers le deuxième poteau (0-2, 44e).