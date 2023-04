Leïla Lahssaïni (PTB), conseillère communale: «Il y a une volonté de changer la population, de gentrifier Schaerbeek»

Le PTB prône « un Schaerbeek pour tous et par tous ». Qu’en est-il actuellement ?

On n’y est pas du tout. On voit depuis pas mal d’années qu’il y a une volonté de changer la population, de gentrifier Schaerbeek. Ça se fait en ne régulant pas le prix du logement. Donc, on a des logements qui deviennent vraiment impayables et les gens partent. Une grande partie des Schaerbeekois, et certainement dans les quartiers populaires de Schaerbeek, ne se sent pas du tout représentée par la commune et a l’impression que son avis ne compte pas. « Schaerbeek pour tous », c’est le contraire de ce que fait la majorité, qui est très méprisante.