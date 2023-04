Maxime Gentges, en argent à l’Euro de gymnastique: «Je m’étais souvent dit qu’un jour, ce serait mon jour!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a eu beaucoup d’émotion. Des cris. Des gestes de joie. Une longue et belle étreinte avec son grand frère Gilles. Des yeux au bord des larmes. Maxime Gentges a réalisé, ce samedi, l’exercice d’une vie au cheval-d’arçons pour aller conquérir une magnifique médaille d’argent à l’Euro d’Antalya. Mais la fête a été minimaliste. « Je suis premier réserviste pour la finale de la barre fixe, dimanche ; je ne pas me permettre de trop me laisser aller ! »

Samedi matin, sur les réseaux sociaux, vous aviez posté un message très émouvant sur vos attentes avant cette première finale de votre carrière. Vous sentiez que c’était possible ?

Je me sentais vraiment bien, oui, je n’avais aucun stress. Je voulais surtout profiter de chaque instant, vivre le moment présent. J’avais rêvé toute ma vie de cette première finale européenne ou mondiale, je m’étais souvent dit devant mon miroir qu’un jour, ce serait mon jour, en me raccrochant à de petites choses. Ici, j’avais une des trois plus hautes notes de départ et même si les choses peuvent parfois mal tourner, je sentais, oui, que c’était possible.

Avez-vous réussi l’exercice parfait ?

En tout cas, je m’en suis rapproché (il a battu son record personnel avec 14.566 pts, NDLR). Je termine derrière le champion du monde en titre, l’Irlandais Rhys McClenaghan, à 0.100 pt de lui – même si je ne serais pas honnête en disant que je pouvais viser la première place ! –, c’est un résultat pour lequel j’aurais signé des deux mains. Un résultat que je n’aurais pas réussi sans le résultat de l’intéréquipes de mardi, cette 8e place qui nous a qualifiés pour les Mondiaux d’Anvers d’octobre et qui est un autre exploit. J’étais libéré.