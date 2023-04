Les Loups continuent sur leur lancée

Sur leur terrain synthétique (fétiche ?) du complexe Saint-Julien, où ils disputaient leur troisième et dernière rencontre à huis clos, les Loups ont confirmé leur excellente forme actuelle, matérialisée désormais par un probant 12/12. Par rapport aux vainqueurs de Tirlemont la semaine précédente, Fred Taquin avait apporté deux modifications. Liongola était préféré à Gueulette sur le flanc droit tandis que Lambo suppléait Badibanga suspendu. Le choix d’aligner le Nigérien en pointe se révélait d’emblée judicieux. Après un quart d’heure, l’ancien joueur de… Knokke ponctuait entre les jambes du gardien visiteur un excellent une-deux. Juste avant la pause, Lambo, toujours lui, doublait la mise sur une ouverture précise de Franco. Cet avantage traduisait la bonne gestion des hommes de Taquin. Franco, d’un tir trop axial, et Vanzo, d’un coup franc trop enlevé, avait également montré entre-temps les bonnes intentions louviéroises. Cependant, dans l’autre rectangle, Calant aurait pu être sanctionné d’un penalty pour une intervention litigieuse sur Lemoine (24e). Quelques minutes plus tard, Herman avait dû intervenir dans les pieds de Vandenbossche.

La deuxième mi-temps était plus compliquée. Knokke mettait davantage de pressing et gagnait les duels. On notait juste quelques escarmouches. Lambo et Liongola se gênaient sur un centre de Francotte (50e) puis Angiulli expédiait son puissant heading au-dessus de l’objectif. Plus entreprenant, Knokke multipliait les corners, sans être très dangereux, même si Herman devait sortir un réflexe décisif sur la tentative rapprochée d’un attaquant flandrien (70e). Dans les arrêts de jeu, Soumare galvaudait une belle possibilité. Au final, la victoire louviéroise ne souffrait guère de contestation.