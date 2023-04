La défense de fer d’Anderlecht ne suffira pas contre Genk

Pas facile d’être contraint au succès sur la pelouse de la meilleure attaque du championnat. La moindre erreur pourrait se payer cash, de quoi tempérer le groupe d’un point de vue tactique ? Pas forcément, surtout si on se base sur la dynamique bruxelloise actuelle. Au cours des six dernières rencontres toutes compétitions confondues, le Sporting n’a pas encaissé le moindre but. Une prouesse rendue possible grâce aux miracles effectués par un Bart Verbruggen monstrueux entre les perches. Des arrêts incroyables qui ne constituent toutefois pas l’unique adjuvant défensif anderlechtois. Grâce à un Jan Vertonghen « très heureux du comportement défensif actuel » et un Zeno Debast « promis au plus bel avenir tant il se veut rayonnant » aux yeux de son entraîneur, Anderlecht s’est mué en forteresse quasi imprenable depuis que sa tactique l’a vu opter pour un quatuor défensif. « Celui qui ne prend pas de but récolte forcément au minimum un point », une vérité générale qui sied parfaitement aux Mauves…