Entre deux matches européens, l’Union devra trouver la motivation face à Seraing

Comment se motiver à l’idée d’affronter une formation condamnée et incapable de produire quoi que ce soit depuis des mois ? Cette rencontre des extrêmes arrive clairement au mauvais moment pour des Unionistes forcément tournés vers leur match retour d’Europa League contre Leverkusen. « Nous devrons toutefois être à niveau face aux Sérésiens. Ce n’est pas parce qu’ils sont déjà assurés d’évoluer la saison prochaine en D1B que nous devrons les sous-estimer. Chaque joueur adverse aura envie de se montrer, j’attends donc de mes gars qu’ils conservent toute leur vigilance ». Comme souvent, Karel Geraerts la joue diplomate dans le but de conserver l’attention de chacun de ses gars. Ceux qui devront retirer leur costume d’apparat des soirées européennes pour aller au charbon et ne pas perdre de bêtes unités face à un opposant très faiblard mais capable de soubresauts inattendus. Qui aurait parié sur quatre points engrangés en deux matches face au Standard ? Dans le même ordre d’idée, personne n’aurait imaginé voir l’Union éprouver les pires difficultés lors de la joute au Pairay pour finalement s’imposer sur un penalty qui fait encore parler de lui dans les coulisses rouges et noires. « Nous n’avons pas été respectés par l’arbitrage », s’était fendu Carlos Freitas au terme des débats avec une verve qu’on ne lui a plus jamais connu par la suite, tant le directeur sportif a brillé par son absence dans les dossiers importants de la lanterne rouge. Mais cela, c’est une autre histoire…

Le chapitre qui nous intéresse, c’est celui de ce dimanche, entre deux adversaires que tout oppose. L’un étonne en Europe et luttera très certainement pour le titre jusqu’au bout des Playoffs 1 tandis que l’autre semble espérer le coup de sifflet final d’une saison pourrie. Le combat apparaît comme disproportionné, voire écrit d’avance et tout le monde s’attend à voir Victor Boniface écarteler la défense visiteuse avec facilité. C’est finalement tout ce que les supporters de l’Union peuvent craindre, à savoir une suffisance de la part de leurs favoris. Prendront-ils Seraing par la gorge pour s’assurer d’un succès aisé ou commettront-ils la même erreur que le Club de Bruges vendredi dernier en faisant tourner calmement mais en ayant besoin de beaucoup d’occasions pour tuer tout suspense ? Une réponse que Seraing pourrait aussi perturber en affichant un visage enfin libéré. N’ayant plus rien à gagner, les Métallos pourraient se lâcher et miser sur leurs jolies capacités techniques. De toute façon, la bande à Jean-Sébastien Legros n’a plus que l’orgueil comme motivation. C’est peu face à la machine jaune et bleue…