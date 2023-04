D1A: le Club de Bruges fait match nul à Westerlo et perd de précieux points dans la course au Top 4

Le forcing final des Brugeois ne débouchait pas sur un but. Les Blauw-Zwart occupent la quatrième place avec 56 points, un de plus que La Gantoise, qui se déplace dimanche à Malines, et que le Standard, vainqueur 3-1 du choc wallon contre Charleroi vendredi. Lors de la dernière journée, Bruges recevra Eupen, La Gantoise accueillera Ostende et le Standard se déplacera à Oud-Heverlee Louvain.