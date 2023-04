Le PSG s’impose face à son dauphin Lens et se rapproche un peu plus du titre en Ligue 1 (vidéo)

Le PSG pliait l’affaire en première période grâce aux buts de Kylian Mbappé (31e), après avoir contrôlé le ballon dos au but et s’être retourné rapidement pour tirer, Vitinha (37e), d’un tir des 25 mètres, et Lionel Messi (40e) d’une frappe croisée. Après le premier but parisien, Openda avait servi un bon ballon à Przemyslaw Frankowski, dont la reprise était déviée par Nuno Mendes (33e).