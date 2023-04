Anniversaires du roi Philippe et de la princesse Éléonore: week-end festif pour la famille royale

À l’occasion de cet anniversaire royal, le Palais royal a diffusé une nouvelle photo du souverain, prise lors de sa visite d’État il y a quelques semaines en Afrique du Sud, dans le Jardin Botanique national Kirstenbosch à Cap Town. Le roi Philippe qui, à peine remis du décalage horaire entre la Guyane et Bruxelles, pourra célébrer ce moment avec ses enfants puisque le prince Gabriel, le prince Emmanuel et la princesse Éléonore seront à ses côtés ce week-end. On ignore si la princesse Élisabeth, la future Reine, est rentrée du Lincoln College où elle étudie pour l’occasion…

Un roi qui reste encore très actif à son âge : ainsi à Kourou, il souffrait d’une blessure musculaire occasionnée durant la pratique d’une de ses passions, le kitesurf. Mais le Roi aime aussi des choses bien plus calmes comme la lecture ou la musique et, selon Patrick Weber, spécialiste de la famille royale, il s’est mis à la peinture avec beaucoup de plaisir.

Ce dimanche, c’est donc Éléonore qui passe aussi un cap puisqu’elle fête ses 15 ans. Et là encore, le Palais royal a diffusé deux nouvelles photos de la jeune fille. La cadette du roi Philippe et de la reine Mathilde y pend la pose dans une chemise de la marque Zara, au prix affiché de 29,95€. Un détail vestimentaire qui prouve que l’adolescente, comme sa grande sœur la princesse Élisabeth, aime autant porter des marques de créateurs que des vêtements plus classiques et abordables.

Au cou, elle porte un petit collier doré fait de deux cercles entrelacés, qui ressemble furieusement à une création de la marque Jolie Demoiselle, vendue autour des 50 euros. Éléonore est très discrète. Elle suit actuellement des études au Heilig-Hart College de Tervuren dans l’enseignement néerlandophone. Elle parle couramment le français, le néerlandais et l’anglais. Amoureuse de la musique comme sa sœur, une passion transmise par leur maman, Éléonore joue du violon. Mais c’est aussi une sportive comme son père, puisqu’elle fait de la natation, de la voile, du tennis, du ski et… de l’aïkido.