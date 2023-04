Notre destination de la semaine: la Costa Brava hors des sentiers battus

Pour notre part, à peine arrivés à Girone, on prend possession d’une voiture de location pour pouvoir sillonner la côte à notre rythme en toute liberté. L’offre en vols est très vaste depuis la Belgique, de nombreuses compagnies desservant la zone plusieurs fois par jour. Et sur place, les agences de location de voitures ne manquent pas non plus, directement dans et autour de l’aéroport. Première étape: Sant Feliu de Guixols. Ne manquez pas son marché gourmand où les échoppes proposent des spécialités espagnoles et catalanes. Dans le petit centre-ville, on se plaît à découvrir quelques bonnes adresses pour manger des tapas. Si vous êtes en famille, un détour au musée du jouet s’impose : Tomas, un passionné, y expose des milliers de jouets de toutes les époques. De quoi montrer à vos enfants ceux qui ont bercé votre enfance ou celle de leurs grands-parents…

Côté plage, vous pouvez rester sur la Platja de Sant Pol, avec son aire de jeux pour les enfants et ses zones balisées pour les baigneurs, ou opter pour la Cala Masset toute proche, une petite crique plus sauvage à laquelle on accède par des escaliers.

Un peu plus loin sur la côte, la Platja D’aro vous permet de prendre un petit bain de soleil tout en profitant des jolies terrasses du littoral. Au passage, ne manquez pas le Castell d’Aro et son joli petit centre médiéval.

Autre arrêt à faire au nord : l’Estartit. Cette jolie station balnéaire offre de nombreuses possibilités d’activités nautiques, comme la plongée ou le kayak. Des bateaux depuis la côte vous permettent aussi de découvrir le parc national des îles Medes, ses petites criques et ses falaises aux reliefs dessinés par la Méditerranée. Et le fond en verre de ce bateau vous permettra de découvrir la faune qui évolue dans ces eaux. Toute proche aussi : Torroella de Montgri, son château et ses allées fortifiées. Des promenades dans la ville suivent l’ancienne muraille romaine. Si le temps ne vous manque pas, continuez jusqu’à Empúries et son site archéologique, la porte d’entrée des cultures grecque et romaine dans la péninsule ibérique. Une visite qui plaira aux passionnés d’Histoire et qui permettra d’aborder la richesse de ces civilisations avec enfants et adolescents. Une destination idéale pour un city-trip ou des vacances en famille qui permettront d’alterner détente à la plage, soleil, tapas et découverte des richesses culturelles. Et qui vous laissera avec une furieuse envie d’y revenir.