Après Delhaize, la grogne aussi chez Lidl: «Le ras-le-bol et la fatigue du personnel ont entraîné des fermetures spontanées»

« Cette méthode entraîne une diminution importante d’heures et donc de personnel dans la plupart des filiales », dénonce la CNE. « Le ras-le-bol et la fatigue du personnel ont entraîné des fermetures spontanées ».

Du côté de Lidl, une vingtaine de magasins sont restés fermés vendredi et samedi ont annoncé les syndicats. C’est la méthode d’octroi des heures qui pose problème et la façon de calculer le nombre de membres du personnel nécessaires pour assurer le travail dans le magasin.

Un nouveau signal, s’il en fallait, que la tension est grande dans le secteur de la grande distribution. Les syndicats ont appelé le plus grand nombre de travailleurs à manifester ce lundi à Bruxelles, devant le SPF Emploi.

C’est là que sera remis un cahier de revendications, qui visent à améliorer les conditions de travail du personnel. Il y aura donc des perturbations dans de nombreux commerces en raison de la mobilisation générale annoncée, et certains magasins pourraient rester fermés.

Du côté du groupe Delhaize, la situation est aussi très tendue. Vendredi après-midi, jusqu’en fin de soirée, les syndicats en front commun ont bloqué les dépôts de Zellik pour empêcher les camions de sortir du site et d’aller approvisionner les magasins intégrés ouverts et les magasins franchisés en produits frais et ultrafrais.

Dès lors, les clients qui se sont rendus en magasins ce samedi ont pu constater de nombreux manquants.

Les manifestants ont quitté les lieux face à un important dispositif policier.

Mais ce samedi, ils étaient encore nombreux à être présents devant la vingtaine de magasins intégrés encore fermés, ou aux abords de ceux ouverts pour lesquels un huissier était passé leur signifier l’astreinte de 1.000 euros à laquelle ils s’exposaient s’ils bloquaient l’accès à un client ou un camion…

Ils se sont donc montrés créatifs, comme on peut le voir sur la photo prise au Delhaize de Hornu, ouvert mais pour lequel les grévistes ont signifié à la craie qu’il était fermé.