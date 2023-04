Raul, un enfant de 9 ans, battu à mort et jeté à l’eau en Flandre: son beau-père arrêté aux Pays-Bas

Raul a vécu un véritable calvaire durant de nombreux mois, avant sa mise à mort. L’enfant était régulièrement battu avec une ceinture et à coups de poing. Il était arrosé d’eau tantôt glacée, tantôt bouillante. Jusqu’à ce jour de janvier dernier, où il a perdu connaissance et est mort après une nouvelle scène de torture. La mère et le beau-père ont alors décidé de cacher le corps de l’enfant, en le mettant dans un sac de sport Puma, en le lestant et en le jetant dans le lac, situé à quelques kilomètres de leur domicile.