Transactions immobilières: une baisse de 7% en 2023 en Belgique

La baisse de l’activité était de 3,5% en Wallonie, 5% à Bruxelles et 9,2% en Flandre. Dans le sud du pays, seules les provinces de Namur (+4,4%) et du Hainaut (+1,2%) ont su tirer leur épingle du jeu.

Côté prix, les notaires ont observé une stabilisation du prix des maisons et des appartements par rapport à 2022 (respectivement +1,1% et +1,5%, hors inflation). Selon leurs calculs, les acheteurs ont payé en moyenne 4.000 euros de plus. La hausse moyenne du prix des maisons au niveau national est soutenue par la progression enregistrée en Flandre (+3%). Le Hainaut a connu la plus forte augmentation de prix en Wallonie (+1,5%, +3.000 euros hors inflation) tandis qu’une dépréciation a surtout été constatée en province de Luxembourg (-3,4%). En ce qui concerne le coût des appartements, seul le Hainaut a entériné une baisse (-1,9%, -3.000 euros) dans le sud du pays.