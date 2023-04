Voiture de société, jours de congé, téléphone...: composer son salaire,la nouvelle mode des employeurs

Quand on parle de son job, on évoque évidemment son salaire mais tous les avantages qui gravitent autour peuvent faire la différence. Les chèques-repas et l’assurance-pension et l’assurance médicale complémentaire évidemment, mais aussi tous ces petits plus qui font du bien au moral et au portefeuille et qui peuvent aussi influencer ceux qui pensent à changer de boulot.

Et selon une étude d’Acerta, l’entreprise de services RH, qui a sondé 500 entreprises belges, les patrons sont de plus en plus nombreux à laisser leurs salariés composer eux-mêmes leur package salarial. Elles étaient ainsi 54 % à le proposer cette année, contre 46 % il y a deux ans. Selon les experts d’Acerta, c’est le signe que la pénurie de main-d’œuvre sur le marché de l’emploi pousse les entreprises à en faire davantage pour conserver leurs travailleurs.