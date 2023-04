Elon Musk crée une start-up d’intelligence artificielle

D’après le Financial Times (FT), la nouvelle entité doit rivaliser avec OpenAI, la start-up californienne qui a conçu ChatGPT, un programme d’IA générative capable d’interagir avec les humains et de produire toutes sortes de textes sur demande.

Les centaines de signataires évoquent différents risques liés à cette technologie, et s’interrogent en ces termes : «Est-il souhaitable de développer des esprits non humains qui pourraient au final nous dépasser en nombre et en intelligence, et nous remplacer?».