Cyclisme: Tadej Pogacar veut cannibaliser l’Amstel

Tadej Pogacar ne connaît pas l’art de la figuration. Quand il s’aligne sur une course, ce n’est jamais pour faire le nombre. Lui qui compte déjà neuf victoires cette saison a étrillé la meute sur le dernier Tour des Flandres pour s’adjuger le quatrième Monument de sa jeune carrière. S’il a à dessein fait l’impasse sur l’Enfer du Nord, s’estimant trop chétif pour y briller, le Slovène revient sur l’Amstel. Et sa volonté de croquer la manche néerlandaise est évidente, lui qui ne l’a jusqu’ici disputée qu’à une seule reprise, en 2019. Soit sa première saison chez les pros, avant de devenir carnassier. Le double vainqueur du Tour avait abandonné la tortueuse épreuve qui prend un malin plaisir à malmener les repères autour de Maastricht. « Mon printemps est déjà un fameux succès mais nous avons toujours faim et voulons accrocher un gros résultat sur les Ardennaises. Et ça commence à l’Amstel. C’est une course que je n’ai disputée qu’à une seule reprise, c’est long (ndlr : 254 km), un parcours difficile avec beaucoup de montées. Donc nous devons être prêts pour une course difficile », explique Tadej Pogacar, qui fait office de grand favori ce dimanche (ndlr : départ à 10h45) en l’absence de Wout van Aert et Mathieu van der Poel, deux anciens vainqueurs de l’épreuve qui ont clos leur première partie de saison dimanche dernier sur le vélodrome de Paris-Roubaix.

Pidcock et Cosnefroy comme outsiders Au rayon des absents, Julian Alaphilippe allonge la liste. L’ancien double champion du monde est blessé et a déjà annoncé qu’il ne défendrait pas ses chances non plus sur les hauteurs hutoises. Depuis sa chute lors du Ronde, il souffre d’une bursite au niveau du genou gauche qui l’oblige à être au repos et à prendre des antibiotiques. Le Français espère être retapé pour Liège-Bastogne-Liège où il entend aider Remco Evenepoel à réaliser le doublé. L’actuel champion du monde n’est, lui non plus, pas de la partie, ne disputant que la Doyenne avant le Giro, son principal objectif de cette première partie d’année.