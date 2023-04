Damien Marcq, défenseur du Sporting Charleroi: «On est un groupe qui sait réagir»

Le week-end prochain, ce sera au tour des Zèbres d’accueillir les Limbourgeois. Leur situation risque donc encore de se corser après également la décision de la CBAS de ne pas faire rejouer le match contre Malines. « Après, on revient de tellement loin qu’on va jouer notre chance à fond », jugeait Damien Marcq. « Face à l’adversité, on est un groupe qui sait réagir. Ce soir (ndlr : vendredi), il nous a manqué ce petit truc en plus qu’on a eu les semaines passées. On avait envie, on était venu avec de bonnes intentions, on a produit un jeu de qualité. Le Standard a joué sur la contre-attaque. On le savait, mais c’est frustrant et décevant de perdre comme ça. Il faut maintenant passer à autre chose. Malheureusement, on perd ce derby. On avait à cœur pour les supporters de faire un bon résultat. Il va falloir bien se remobiliser la semaine prochaine pour le dernier match contre Genk. »

Dans le même temps, Anderlecht recevra précisément Malines, qui aura déjà la finale de Coupe en tête… « C’est le calendrier qui veut ça. Si on se retrouve dans cette situation, c’est qu’il y a eu des faux pas dans la saison », tempère le défenseur français. « On ne va pas tout juger sur ce dernier match, même s’il faudra tout donner en tout cas. J’espère que tout le monde répondra présent, que ce soit les joueurs, les supporters, pour que ce soit une grande fête et qu’on aille en playoffs. »