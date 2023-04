D1A: des rats jetés en tribune lors du match entre le Standard et Charleroi!

Dans les tribunes de Sclessin, tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, des « supporters » de Charleroi auraient jeté des rats morts en direction de la T2. « Il n’est pas question d’un ou deux rats, mais facilement d’une douzaine », peut-on lire sur plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux. « On espère que la Pro League va agir, que notre club va porter plainte et que les associations d’animaux vont s’en mêler », écrit un groupe de fans du Standard. Alors que l’affaire commençait à prendre de l’ampleur, on apprenait, via une page Facebook, que des supporters du Standard auraient porté plainte.