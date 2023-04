D1A, lutte contre la descente: Eupen est bien mal embarqué

Outre le fait que le club germanophone avait invité de nombreux écoliers de la région, c’était surtout l’aspect sportif qui importait au moment de l’achat des tickets pour ceux qui n’avaient pas eu la chance de recevoir gratuitement un précieux sésame. De fait, au coup d’envoi (reporté de 15 minutes pour cause de travaux sur la route qui ont provoqué de nombreux retards dans les tribunes, comme vendredi à Sclessin en somme), la donne était claire : si Eupen s’imposait, le club germanophone était sauvé en Division 1A et, surtout, envoyait Ostende et Zulte Waregem, son adversaire du jour, en D1B en compagnie de Seraing, relégué la semaine dernière à deux journées du terme de la phase classique du championnat.

Le match commençait de manière catastrophique pour les visités qui encaissaient un but dès la 5e minute de jeu. Vormer déposait un amour de ballon dans les pieds de Fila Karol qui ouvrait aisément la marque. Ce but reflétait bien une rencontre durant laquelle les Pandas étaient dépassés par une équipe qui n’avait d’autre choix que de s’imposer pour conserver un espoir de maintien. C’est tout aussi méritoirement, même si tout est une question d’interprétation du VAR sur cette phase, que Gano faisait le break à la demi-heure. Avant d’annihiler tout suspense de manière identique puis de faire 0-4 juste avant le repos.