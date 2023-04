Jaffe Niati Fika (Ransart B) fera aussi partie de l’équipe des «vieilles stars» de Gosselies B en P3D Hainaut la saison prochaine

Après Logan Dosogne et Greg Delvienne, c’est Samir Derraz qui s’est engagé ce week-end avec Gosselies B en vue de 2023/24.

Lire aussi P1 Hainaut | Pour Olivier Calvo, succéder à Nicolas Flammini à Courcelles est «un grand défi»

Alors que ce n’est sans doute pas encore fini, voilà ainsi une épine dorsale on ne peut plus expérimentée qui se forme au stade Bardet, où les jeunes pousses seront donc on ne peut mieux encadrées...