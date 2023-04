Défaite du Spirou Charleroi en BNXT League de basket

A Groningue, Charleroi a payé un premier quart-temps mal négocié (25-17). Les 15 points de Jhivvan Jackson n’ont pas suffi au Spirou. En face, Stephaun Branch a fini avec 14 points et 10 rebonds.

Charleroi s’est incliné 69-55 à Groningue et Limburg a été battu 59-55 par Leiden, samedi, lors de la septième journée de l’Elite Gold en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. En Elite Silver, Mons a également été battu, 70-66 à Weert. La seule victoire belge est venue d’Alost, 76-77 à Den Helder.

A Leiden, Limburg United aussi n’a pas réussi à renverser la situation après avoir été mené au repos (37-31). Deion Hammond, pour Leiden, et Alexander Stein pour Limburg United ont terminé avec 14 points au compteur.

Mons a été battu par Basketbal Academie Limburg au terme d’une rencontre équilibrées. Noé Botuli (25 points) et Marques Wilson (18 points) ont été les artisans du succès néerlandais. Alexandre Gavrilovic (12 points) s’est montré le plus prolifique côté montois.

A Den Helder, un panier de Jordan Walker à 6 secondes de la fin a offert la victoire à Alost, où Joshua Price a mis 19 points et pris 9 rebonds, Dorian Marchant et Ivan Maras ajoutant respectivement 18 et 17 points. Dyon Halman a mis 16 points pour Den Helder.