Scène improbable après PSG-Lens: Presnel Kimpembe chante avec les supporters parisiens et chambre les Lensois (vidéo)

Chambreur, le défenseur parisien Presnel Kimpembe, béquilles et micro en mains, est allé chanter avec les supporters du Paris SG la chanson des Lensois « On les a chicottés », samedi après la victoire cruciale dans la course au titre (3-1).

Blessé au tendon d’Achille, « Presko » s’est présenté devant la tribune Auteuil pour entonner le traditionnel chant de victoire des « Sang et or » : « Oh lele, Oh lala, qu’est-ce qui s’est passé ? On les a chicottés ».