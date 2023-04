«Dante out»: les fans des Red Bulls de New York quittent le stade pour protester contre Vanzeir (vidéo)

Pour rappel, l’attaquant belge a été suspendu par la MLS pour six rencontres après l’incident raciste lors du match contre les San Jose Earthquakes. L’ancien attaquant de l’Union doit également payer une amende et suivre un programme de récupération. Mais selon certaines associations de supporters de son club, cette sanction n’est pas suffisante. Elles estiment que la MLS ne respecte pas sa promesse d’adopter une politique de tolérance zéro contre le racisme.

Les Red Bulls de New York affrontaient le Dynamo de Houston ce samedi soir. Et comme prévu, plusieurs groupes de supporters des Red Bulls ont quitté le stade avant le début match. Ils souhaitaient ainsi protester contre ce qu’ils considéraient comme une « punition trop légère » pour Dante Vanzeir, après l’incident raciste de la semaine dernière.

Durant la rencontre, des supporters se sont également pris à l’entraîneur Gerhard Struber, dont ils réclament la démission pour avoir été trop laxiste. « Struber out, Dante out » était l’un des messages sans équivoque adressés à l’entraîneur new-yorkais Gerhard Struber et Vanzeir que l’on pouvait voir dans les tribunes.