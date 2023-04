Élodie Frégé évoque les rumeurs «débiles» sur son salaire dans «Mask Singer»

Lire aussi «On était à la renverse»: Michèle Bernier et Elodie Frégé commentent le casting de la saison 5 de «Mask Singer»

« J’avais remarqué que l’argent que gagnent les jurés, de cette émission et d’autres, intéresse. On essaie de créer des fossés entre les gens. “Est-ce qu’untel est payé plus ou moins que l’autre ?” Nous on s’en fiche, on le sait très bien. Et on peut en parler entre nous », poursuit-elle.