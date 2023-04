Amstel Gold Race: démonstration de Tadej Pogacar, qui s'impose en solitaire!

Tadej Pogacar a remporté l’édition 2023 de l’Amstel Gold Race (WorldTour). Dans son style, le coureur d’UAE Emirates s’était détaché à 29 kilomètres de ses partenaires d’échappée, l’Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost) et le Britannique Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), qui terminent deuxième et troisième.

Sept coureurs se sont détachés du peloton à l’entame de la course pour former l’échappée, dont Ward Vanhoof (Flanders-Baloise). Le groupe n’a néanmoins jamais représenté une menace sérieuse, et a été repris à quelque 100 kilomètres de l’arrivée.